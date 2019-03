Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Bayer nach einer Niederlage in der ersten Phase eines laufenden Prozesses um angebliche Krebsrisiken des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup auf "Outperform" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Es gehe nun wohl nur noch darum, den Schaden zu begrenzen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In den Aktienkurs sei aber schon eine Milliardensumme für mögliche Ausgleichszahlungen für die vielen tausend Glyphosat-Klagen eingepreist. Herbe Kursverluste könnten daher Kaufgelegenheiten eröffnen./mis/gl

