Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Eltville (pts009/20.03.2019/09:10) - Die Versprechungen waren vollmundig und werbewirksam großspurig. Wohlstand im Alter mit einer hoch verzinsten Lebensversicherung wurde versprochen. Die Realität hat die Versicherungsunternehmen längst eingeholt. "Niemand will darüber sprechen, aber durch die derzeit niedrigen Zinsen wird es für die Versicherer immer schwieriger, die Garantieversprechen an die Kunden zu erfüllen, geschweige denn, Renditen oberhalb der zugesagten Garantien zu erwirtschaften. Wer im Alter nicht vor dem Nichts stehen will, sollte jetzt handeln und seine Lebensversicherung überprüfen und gegebenenfalls wechseln", so der langjährig erfahrene Investmentexperte Hans Kleser, der selbst im Vorstand einer Versicherung tätig war. Er empfiehlt die Altersvorsorge in einer der ältesten und sichersten Sachwerte der Welt anzulegen und dort auch profitabel für sich arbeiten zu lassen - Gold. "Gold und ausgewählte Sachwerte brachten in den letzten Jahren im Schnitt 12 Prozent per annum Wertzuwachs und liegen damit weit über allen ehemals hochgepriesenen Lebens- oder Rentenversicherungen", so der Vorstandsvorsitzende der G Deutsche Gold AG. https://deutsche-gold.ag Lebens-, Renten- und fondsgebundene Lebensversicherung prüfen lassen Lagen die Höchstverzinsungen von Renten- oder Lebensversicherungen bis zu Beginn der 2000er Jahre noch bei bis zu 4 % p.a., sind es 2017 nur noch unfassbare 0,9 % p. a. Ein Skandal und eine enorme Bedrohung für viele Sparer und Versicherungsnehmer, die damit die Pensionslücke in ihrem Einkommen schließen wollten. Hans Kleser: "Die Niedrigzinsphase macht den Versicherungsunternehmen schwer zu schaffen. Mehr als jede dritte Lebensversicherungsgesellschaft könnte laut Aussage der Finanzaufsicht BAFIN (Bundesaufsicht für Finanzen) in finanzielle Schwierigkeiten kommen. Und den Versicherungsnehmer muss klar sein, dass der von den Versicherungen garantierte Zins ja noch nicht einmal auf den vollen Versicherungsbeitrag gutgeschrieben wird, sondern nur auf den Beitragsteil (Sparanteil), der nach Abzug der Vertriebs-, Verwaltungs- und Risikokosten übrigbleibt. Damit ist die effektive Verzinsung des eingesetzten Kapitals noch einmal drastisch reduziert. So schlimm es ist, aber das sollte man wissen und daher seine bestehende Lebens-, Renten- oder fondsgebundene Lebensversicherung prüfen lassen!" Die G Deutsche Gold AG bietet diesen Service und informiert im Bedarfsfall über eine mögliche und sichere Flucht in Sachwerte, Gold und Diamanten. Selbst vorsorgen mit sicherem Gold und im Schnitt 12 % p.a. effektivem Wertzuwachs "Wir bieten mit unserem speziell zusammengestellten Sachwerte-Wertetableau die perfekte Mischung aus physischem Gold, Diamanten und Rhodium. Gold entweder in Form der weltweit gehandelten Krügerrand Goldmünzen oder der goldenen Philharmoniker, der Münze Österreich. Sicherer und ertragreicher kann man heute sein Geld kaum anlegen. Der Wertzuwachs lag in den letzten Jahren bei durchschnittlich 12 Prozent per annum", so Hans Kleser. https://werteshop.hk-werte.de/wertetableau (Ende) Aussender: G Deutsche Gold AG Ansprechpartner: Hans Kleser Tel.: +49 6123 6880701 E-Mail: h.kleser@deutsche-gold.ag Website: www.deutsche-gold.ag Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190320009

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2019 04:10 ET (08:10 GMT)