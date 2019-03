Die US-Notenbank hat für Mittwoch wichtige geldpolitische Entscheidungen angekündigt. Anleger halten sich dementsprechend zurück - der Eurokurs verbleibt in etwa auf dem Vortagesniveau.

Der Euro hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Die Anleger hielten sich vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed am Mittwochabend zurück, hieß es von Marktbeobachtern. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1349 US-Dollar gehandelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...