Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch im Rückwärtsgang in den Handel gestartet. Laut Marktteilnehmern sorgt eine Mischung aus Gewinnmitnahmen und Abwarten vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed für leichtere Notierungen.

Immerhin hat der Leitindex SMI die vorangegangenen fünf Handelstage jeweils mit positiven Vorzeichen geschlossen und auch seine Rekordjagd weiter fortgesetzt. Erst am Dienstag war er seinem Allzeithoch erneut ein Stück näher gekommen und hatte bei 9'582,91 Zählern ein Jahreshoch erreicht. Das Hauptereignis an diesem Tag ist am Abend die Zinsentscheidung des Fed. Änderungen werden nicht erwartet, ...

