Zürich - Gemäss Greenpeace haben die Credit Suisse und die UBS von 2016 bis 2018 zusammen rund 83,3 Milliarden US-Dollar zur Finanzierung von fossilen Brennstoffen zur Verfügung gestellt, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Report «Banking on Climate Change» hervorgeht. Auf die Bevölkerung der Schweiz im Jahr 2017 heruntergebrochen, entspricht das klimaschädliche Engagement der Grossbanken der letzten drei Jahre demnach rund 9800 US-Dollar pro Kopf. Das sei mehr als in jedem anderen Land, schreibt Greenpeace. Weiter geht aus dem Bericht hervor: Jene vier Banken, die seit dem Pariser Klimaabkommen am meisten Geld - in absoluten Zahlen - für die Finanzierung von fossilen Brennstoffen zur Verfügung stellten, haben alle ihren Sitz in den USA. JPMorgan Chase führt die Liste mit grossem Abstand an.

Heute wurde der Bericht «Banking on Climate Change - Fossil Fuel Finance Report Card 2019» veröffentlicht. Dieser deckt auf, dass 33 global tätige Banken (siehe Liste unten) von 2016 bis 2018 - also nach Annahme des Pariser Klimaabkommens - insgesamt 1,9 Billionen US-Dollar für Unternehmen zur Verfügung stellten, die fossile Brennstoffe nutzbar machen. Von den 1,9 Billionen US-Dollar gingen 600 Milliarden US-Dollar an 100 Unternehmen, die die Förderung von fossilen Brennstoffen am aggressivsten ausbauen.

Der Bericht veranschaulicht, dass die Geschäftspraktiken der untersuchten Grossbanken nach wie vor die Klimaerhitzung befeuern und das Ziel, die globale Klimaerwärmung deutlich unter 2 Grad und möglichst unter 1,5 Grad zu halten, torpedieren. Die Banken agieren in krassem Widerspruch zum jüngsten Sonderbericht über die globale Erwärmung des Weltklimarats IPCC. Dieser machte deutlich, dass wir uns dringend aus der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen befreien müssen, und schätzt, dass der Investitionsbedarf für saubere Energie bis 2035 weltweit 2,4 Billionen US-Dollar pro Jahr beträgt.

Untersuchung stark ausgeweitet

«Banking on Climate Change 2019» wird herausgegeben von Rainforest Action Network, BankTrack, Indigenous Environmental ...

