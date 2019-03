Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Montag relativ uninspiriert präsentierte, kam der Aufwärtsschub am Dienstag etwas überraschend, so die Analysten der Helaba. Nach einem zwischenzeitlichen Fünf-Monatshoch bei 11.823,29 Zählern sei schlussendlich ein Zugewinn in Höhe von 1,13 Prozent auf 11.788,41 Punkte zu verbuchen gewesen. ...

