Der Konflikt zwischen kurz- und mittelfristigen Geldflüssen in den Deutschen Aktienindex ist noch immer nicht aufgelöst. Auch weiterhin bleiben alle Optionen offen, wobei die Prognose für die kommenden Tage aber unverändert ist. Anleger müssen nun besonders genau hin sehen. Bis fast an an die 12.200er-Marke reicht der Trendkanal theoretisch, in dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...