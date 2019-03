flatex Morning-news DAX update: Die asiatisch-pazifischen Aktienindizes knickten ...

Die asiatisch-pazifischen Aktienindizes knickten kurz vor dem Fed-Zinsentscheid, der am Abend um 19:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit erwartet wird mehrheitlich ein. Lediglich der japanische Nikkei225 konnte mit einem leichten Plus von 0,20 Prozent auf 21.608,92 Punkte zulegen. Die US-Futures drehten seit der asiatischen Handelszeit rund um die europäische Börseneröffnung wieder in den grünen Bereich zurück. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 11.704,44 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex zog am Dienstag kräftig an, erreichte mit 11.823,29 Punkten ein neues Jahreshoch und schloss mit einem Plus von 1,13 Prozent bei 11.788,41 Punkten. Ausgehend vom alten Jahreshoch des 15. März 2019 bei 11.725,66 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 15. März 2019 bei 11.618,62 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite zu ermitteln. Die Widerstände wären bei 11.726/11.751/11.767/11.833/11.858/11.874/1.899 und 11.915 Punkten zu ermitteln. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 11.700/11.685/11.672/11.659/11.644 und 11.619 Punkten in Betracht.

