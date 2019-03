Der Ticketvermarkter CTS Eventim AG (ISIN: DE0005470306) will die Dividende um knapp fünf Prozent anheben. So sollen nach 59 Cent im Vorjahr nun 62 Cent ausbezahlt werden. Beim derzeitigen Kursniveau von 39,64 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,56 Prozent. Der Konzern zahlt damit zum 14. Mal in Folge eine Dividende. Wie CTS am Mittwoch mitteilte, ist es die elfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...