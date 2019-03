Großbritannien will den EU-Austritt verschieben. Diesen Wunsch sollten die anderen Staaten ablehnen. Denn die Briten brauchen nicht mehr Zeit, sondern endlich eine Entscheidung.

Wer ist Schuld am never ending Brexit-Drama? Aus Sicht Großbritanniens zumindest auch die EU.

Für die Briten stellt sich die Lage so dar: Vor mehr als zweieinhalb Jahren gab es ein Referendum, das die Regierung umzusetzen versucht. Ein Brexit, der diesen Namen verdient, muss zumindest dazu führen, dass das Land in der Handels- und Migrationspolitik eigene Entscheidungen treffen kann.

Und ja: Die notorisch sture Premierministerin Theresa May macht eine unglückliche Figur. Und die Abgeordneten des Parlaments wissen noch immer eher, was sie nicht wollen, als das, was sie wollen.

Doch nun kommt das große britische Aber: Das Chaos ist so gigantisch, dass die Briten dafür gar nicht allein verantwortlich sein können. Dafür braucht es schon beide Seiten. Die EU trägt eine Mitverantwortung, weil sie ein Exempel statuieren will - und den Brexit deshalb so schmerzvoll wie möglich gestaltet, damit bloß kein weiterer Staat auch nur in Versuchung gerät, Ähnliches zu wagen. Der Brüsseler Starrsinn verkompliziert eine Lösung also genauso wie die Selbstblockade in London.

Soweit die britische Interpretation.

Selbst als überzeugter (Kontinental-)Europäer ist es nicht schwer, diese Sichtweise nachzuvollziehen. Trotzdem gibt es kaum einen Grund, sie sich zu eigen zu machen.Natürlich hat die EU hart verhandelt. Aber zu hart? Nein! Was wäre denn die Alternative gewesen? Hätte die Staatengemeinschaft den Briten jene Rosinenpickerei erlaubt, die sie sich stets wünschten, wäre jedes Land mit irgendeinem Wunsch gekommen und der acquis communautaire, also jener gemeinsame ...

