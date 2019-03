Der "Floatovoltaik"-Komplex befindet sich in einem ehemaligen Kohlebergbau- und Überschwemmungsgebiet in der chinesischen Stadt Suzhou. Es handelt sich dem französischen Anbieter Ciel & Terre zufolge um das derzeit größte schwimmende Photovoltaik-Kraftwerk der Welt.In der chinesischen Stadt Suzhou in der Nähe von Shanghai ist eine schwimmende Photovoltaik-Anlage mit 70 Megawatt Nennleistung ans Netz gegangen. Das teilte das französische Photovoltaik-Unternehmen Ciel & Terre jetzt mit. Das "Floatovoltaik"-Projekt befinde sich in einem ehemaligen Kohlebergbau- und Überschwemmungsgebiet und solle ...

