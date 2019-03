Gute Nachrichten für Anleger der TSO: Die Vermögensanlagen haben wie geplant ausgeschüttet. Bei zahlreichen anderen Angeboten lohnt es sich, schnell zu sein - die geplanten Emissionsvolumina dürften in Kürze erreicht sein.TSO: Vermögensanlagen schütten 20,7 Millionen US-Dollar ausDer US-Immobilienspezialist TSO gibt bekannt, dass die quartalsmäßigen Ausschüttungen in Höhe von zwei Prozent für das vierte Quartal 2018 der jährlichen Vorzugsrenditen von acht Prozent p.a. wie geplant erfolgten. Dies gilt für die Vermögensanlagen TSO-DNL Fund II, III, IV sowie TSO-DNL Active Property, LP. Zusätzlich zu den regulären Vorzugsausschüttungen von zwei Prozent für das vierte Quartal 2018 seien für die Beteiligungen TSO-DNL Fund II-IV, LP Gewinne und anteiliges Eigenkapital aus Objektverkäufen ausbezahlt worden. In Summe wurden nach Angaben der Gesellschaft rund 20,7 Millionen US-Dollar ausgeschüttet.

