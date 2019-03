Aufgrund der hohen Investitionen in die Elektromobilität haben sich die Münchener einen Sparkurs verordnet. BMW-Chef Krüger bringt auch Personalabbau ins Gespräch.

Der Autobauer BMW verschärft wegen hoher Investitionen in die Elektromobilität und der schwächeren Konjunktur den Sparkurs und baut Personal ab. Das Konzernergebnis vor Steuern werde 2019 voraussichtlich deutlich unter dem Vorjahreswert liegen, kündigte der Münchner Autobauer am Mittwoch an. Angesichts der Herausforderungen und Belastungen weite BMW seine Anstrengungen zur Verbesserung der Effizienz aus. Bis Ende 2022 sollen insgesamt ...

