Hannover (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen fünf Handelstagen sahen wir insgesamt fünf Emissionen im Volumen von EUR 3,75 Mrd. am Markt für EUR-Benchmarks, so Henning Walten von der Nord LB.Den Start habe dabei die UniCredit Bank Austria mit ihrer zweiten Emission (ISIN AT000B049754/ WKN A2RZJH) in diesem Jahr markiert, nachdem sie im Januar bereits einen Bond über sieben Jahre platziert habe (EUR 500 Mio.; ms +18 Bp). Die jüngste Transaktion habe sich ebenfalls auf EUR 500 Mio. belaufen, weise jedoch eine längere Laufzeit (10y) als der Januar-Bond auf. Aufgrund der hohen Nachfrage - das Orderbuch habe bei EUR 2,2 Mrd. gelegen - habe die Anleihe im Vergleich zur Guidance vier Basispunkte enger bei ms +15 Bp gepreist werden können. ...

