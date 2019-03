FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- CFRA RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 950 (800) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS G4S PRICE TARGET TO 225 (250) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 3300 (3350) P - 'OUTPERFORM' - FTSE INDICATED -0.33% TO 7300 (CLOSE: 7324.00) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2410 (2440) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS ANTOFAGASTA TO 'REDUCE' ('HOLD') - TARGET 790 (720) PENCE - HSBC CUTS CARNIVAL PLC PRICE TARGET TO 5400 (5500) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS HAYS PRICE TARGET TO 180 (190) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES JUST EAT PRICE TARGET TO 1150 (1050) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN TARGET TO 350 (365) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MACQUARIE RAISES VODAFONE TO 'OUTPERFORM' ('UNDERP,') - PRICE TARGET 170 (125) PENCE - RBC RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 700 (650) PENCE - 'TOP PICK' - RBC RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1675 (1600) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 725 (700) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 840 (800) PENCE - 'NEUTRAL'



