Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Wall Street stieg am Dienstag im Intraday-Handel zuerst an und bildete in ihrer Aufwärtsbewegung neue Hochs aus, gefolgt von raschen Gewinnmitnahmen am Nachmittag sowie Verlusten im weiteren Handelsverlauf, so die Experten von XTB. Alle drei großen US-Aktienindices hätten die US-Sitzung auf der Höhe der vortägigen Schlusskurse beendet. ...

