++ Angela Merkel sprach über Mega-Fusion im deutschen Bankensektor ++ Langfristiger gleitender Durchschnitt unüberwindbar, DE30 zieht sich zurück ++ Bayer wird erneut von Roundup-Fall getroffen ++ Die Stimmung während des heutigen asiatischen Handelstages lässt sich am besten als gemischt beschreiben. Geringfügige Kursgewinne wurden in Japan verzeichnet, während die Aktien in Australien niedriger notierten. Bei den chinesischen Indizes war keine klare Richtung zu erkennen, da die Aktien in Hongkong niedriger notierten, während die Aktien aus Shanghai stiegen. Zu Beginn des europäischen Handels war jedoch eine klare Richtung erkennbar. Die wichtigsten europäischen Indizes tendierten in den ersten Handelsminuten alle nach unten, wobei die deutschen Aktien am meisten nachgaben. Der DE30 konnte gestern die 200-Tage-Linie (violette Linie) nicht überwinden. Der deutsche Leitindex bewegt sich heute vor allem aufgrund des steilen Abverkaufs der Bayer-Aktie nach unten und könnte im späteren Tagesverlauf das Ausbruchsniveau bei 11.680 Punkten testen. Der genannte gleitende Durchschnitt und das Ausbruchsniveau ...

