Gütersloh (ots) - Das HR-Festival RC19 am 22. und 23. Mai in Düsseldorf bietet ein mitreißendes Programm bestehend aus zukunftsweisendem HR-Content und jeder Menge Blicke über den HR-Horizont hinaus. Unter dem Motto "Me, Myself & I" geht es dieses Jahr vor allem um die Auswirkungen der Digitalisierung und Individualisierung auf Employer Branding, Recruiting und Personalmarketing. Das Festivalprogramm, u.a. mit Jan Delay, Prof. Dr. Martina Mara und Comedian Dr. Eckard von Hirschhausen, ist unter www.rc19.de zu finden.



Inwieweit verändert Digitalisierung die Arbeitswelt und wo stehen die HR-Experten aus Fleisch und Blut? Welche Rolle spielen künstliche Intelligenz und Roboter bei der Rekrutierung der Zukunft? Wie können Algorithmen helfen, Talente zu erkennen und individuell anzusprechen? All das sind Fragen, die in Keynotes, Masterclasses, Panels sowie Interactive Sessions diskutiert werden, u.a. mit:



- Kerri Arman, verantwortlich für Global Talent Acquisition bei Adidas, spricht über "Maximizing 4 Generations in the Workforce at adidas". - Roboterpsychologin Prof. Martina Mara und der Bodyhacker Dr. Patrick Kramer werden in einem Panel, das von "Wissen macht Ah!"-Moderator Ralph Caspers moderiert wird, über Künstliche Intelligenz im Personalmarketing debattieren. - Allroundtalent Dr. Eckart von Hirschhausen beschäftigt sich in seiner Keynote mit dem Verhältnis von Arbeit und Gesundheit. - Prof. Christoph Beck von der Universität Koblenz stellt eine große Studie über die digitale Arbeitgeberkommunikation im Mittelstand vor. - Jan Delay ist Musiker, der sich nicht in Schubladen stecken lässt und deshalb oft polarisiert. Auf dem RC19 spricht er über seine Meinung zur Individualisierung.



