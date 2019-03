Politischer Druck, neue Systemrisiken, Interessenkonflikte: Gegen einen Zusammenschluss von Deutscher Bank und Commerzbank regt sich immer mehr Widerstand. Doch was wäre die Alternative?

"Wer Einwände hat", lautet die jahrhundertealte Formel vor einer Eheschließung, "der möge jetzt sprechen oder für immer schweigen". Vor der großen Bankenehe wird davon reichlich Gebrauch gemacht: Seit die Vorstände von Deutscher Bank und Commerzbank offiziell über eine Fusion sprechen, gibt es in Berlin wie Frankfurt keine Ruhe mehr.

Am Dienstag meldete sich selbst die Kanzlerin zu Wort. "So etwas sind privatwirtschaftliche Entscheidungen", sagte Angela Merkel (CDU). "Ich plädiere sehr dafür, dass die Bundesregierung sich da nicht mit einem Votum einmischt." Sie selbst gebe "kein Votum ab".

Mit diesem Satz geht die Bundeskanzlerin auf Abstand zu ihrem Finanzminister Olaf Scholz (SPD). Der will nach allgemeiner Lesart die beiden größten deutschen Privatbanken zu einem nationalen Champion verkuppeln und hat mit sanftem Druck dafür gesorgt, dass die Deutsche Bank offiziell Fusionsgespräche mit der Commerzbank aufgenommen hat. Vier bis sechs Wochen geben sich die Chefs nun offenbar Zeit zur Sondierung.

Eine Liebesheirat, so viel ist klar, wird es nicht. An der Börse war die anfängliche Euphorie rasch verflogen, am Dienstag verloren die Aktien von Deutscher Bank und Commerzbank ihre Zugewinne prompt wieder.

Aber taugt der Zusammenschluss wenigstens als tragbare Zweckehe? Sprich: Würde eine gemeinsame Zukunft die beiden krisen- und nullzinsgeplagten Geldinstitute profitabler machen?

Die Bundeskanzlerin hat eingestimmt in den wachsenden Chor jener, die warnen, mahnen oder diese Bankenehe gar brüsk ablehnen. Die einen tun es, so gebietet es ihre Funktion, subtil und ohne Braut und Bräutigam beim Namen zu nennen. So sagte Andrea Enria, Chef der für beide Institute zuständigen Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), in einem Interview mit der "Financial Times": "Ich mag die Idee eines nationalen Champions, eines europäischen Champions, nicht besonders".Bundesbank-Vorstand Joachim Würmeling kommentierte: "Fusionen können ein wirkungsvolles Instrument seien, um hohe Verwaltungsaufwendungen aufzufangen", also Kosten zu sparen. Aber sie sei eben nicht das einzige Mittel. Und Würmeling betonte, ihm sei es "aus gegebenem Anlass wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir als Aufsicht bei Fragen von Zusammenschlüssen von Banken neutral sind".

Andere stimmen beherzt ein. Die Wirtschaftsweise Isabel Schnabel sagte: "Ich würde massiv davon abraten, jetzt noch einen größeren nationalen Champion zu schaffen." Lars Feld, einer ihrer Kollegen im Sachverständigenrat zur Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Lage, schlug eine ähnliche Tonart an: Er halte es "für den falschen Weg", eine Großbank "noch mit staatlicher Hilfe" zu schaffen, die nach gegenwärtigem Stand mit rund 38 Millionen Privat- und Firmenkunden, 140.000 Mitarbeitern, 2400 Filialen und einer Bilanzsumme von fast zwei Billionen ...

