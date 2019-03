Die Börse in Frankfurt hat am Mittwochmittag deutliche Kursverluste verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 11.645 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Minus von 1,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine von Beiersdorf, Fresenius und Fresenius Medical Care entgegen dem Trend deutlich im Plus. Die Aktien von Bayer rangieren gegenwärtig mehr als zwölf Prozent im Minus am Ende der Liste. Als Grund für den Kurssturz sehen Marktbeobachter einen Rückschlag in einem Glyphosat-Prozess in den USA gegen die Bayer-Tochter Monsanto. Der US-Saatgutriese hatte einen wichtigen Teilprozess wegen angeblicher Krebsrisiken eines Unkrautvernichters verloren.

Ein weiteres Thema, auf welches die Anleger am Mittwoch blicken ist der Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), den diese am Abend verkünden wird. Marktbeobachter halten eine Zinserhöhung für ausgeschlossen. Mit Spannung blicken die Anleger allerdings auf den Ausblick der Notenbank. Sie hoffen auf Hinweise zur künftigen US-Geldpolitik.

Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 21.608,92 Punkten geschlossen (+0,20 Prozent).