Wandlitz (ots) - Wiebke Wiedeck hat sich in einem Offenen Brief an die "Fridays for future" Bewegung mit dieser solidarisiert.



In dem Brief, der auf ihrer Homepage und in den sozialen Netzwerken zu finden ist, schreibt sie, dass der absolute Fokus auf Wachstum und Gewinn dringend verändert werden muss. Es ist an der Zeit, Werte neu zu definieren. Gelebte Empathie als wichtiger Teil des Menschseins bedeutet, auch für nachfolgende Generationen zu sorgen. Es ist längst existentiell, die Situation und Bedürfnisse der Erde und auch der Tiere, die uns umgeben, wahrzunehmen. Denn nur, wenn mit beidem respektvoll umgegangen wird, haben wir Menschen eine Zukunft.



Wiebke Wiedeck findet es wichtig, dass die Politik zugibt, wie sie von der Wirtschaft beeinflusst wird. Und sich aus diesem Einfluss löst, um Politik zu machen für die Menschen, die sie gewählt haben. Dann wäre Politik ein Korrektiv und würde sich gegen Lobbyismus entscheiden.



Als Schauspielerin und Sängerin, mit mehr als 17 Jahren Bühnenerfahrung, hat Wiebke Wiedeck schon immer Kunst als gesellschaftskritisches Medium verstanden und gelebt und in unterschiedlichen Rollen auf gesellschaftliche Missstände hingewiesen.



Seit 2007 unterstützt Wiebke Wiedeck als Coach, Beraterin und Trainerin Menschen und Unternehmen auf ihrem Weg zu einer authentischen Kommunikation, zu innerer Klarheit, zu Konfliktfähigkeit, Emotionaler Kompetenz und in Zeiten von Veränderung und Neuorientierung.



Wiebke Wiedeck setzt sich für veränderte Werte in der Wirtschaft, in der Politik und im Miteinander der Menschen ein. Sie hat bereits über 6.000 Menschen in unterschiedlichsten Prozessen der Persönlichkeitsentwicklung begleitet und aus dieser Arbeit Schlüsse für existentielle Themen einer ganzen Gesellschaft gezogen.



Im Juni 2019 erscheint ihr Buch "Das belebte Leben", in welchem sie besonders zu dem Umgang mit menschlichen Krisen, Nachhaltigkeit, Selbstbestimmtheit und Zukunftsfähigkeit Stellung nimmt.



OTS: Wiebke Wiedeck, Coach, Trainerin, Speaker, Autorin newsroom: http://www.presseportal.de/nr/134031 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_134031.rss2



Pressekontakt: Wiebke Wiedeck // Emotionale Intelligenz, Selbstbestimmung und eine zukunftsfähige Gesellschaft



info@wiebkewiedeck.de



An der Bogenheide 22b 16348 Wandlitz 033397/684407 www.wiebkewiedeck.de