Die bayerischen Verleger fordern vom Staat mehr finanzielle Unterstützung für die Zukunft der gedruckten Zeitung. Die Politik solle über eine Infrastrukturförderung für die Zustellung nachdenken, sagte der Vorsitzende des Verbandes Bayerischer Zeitungsverleger (VBZV), Andreas Scherer, im Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Die Zeitung ist für unsere Demokratie systemrelevant." In vielen anderen EU-Staaten werde der Pressevertrieb schon gefördert, sagte Scherer. Die steigenden Kosten für die Zustellung etwa durch den Mindestlohn stellten für die Verlage eine große Belastung dar. Der VBZV trifft sich am Mittwoch zur Jahrestagung in der Landesvertretung des Freistaats in Berlin./fd/DP/nas

