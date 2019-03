Berlin (ots) - Zu Beginn des neuen Jahres begrüßt der Deutsche Factoring-Verband ein neues Mitglied in seinen Reihen: Die JITpay Financial GmbH. Das Unternehmen digitalisiert Abrechnungsprozesse in der Logistik und übernimmt im Rahmen der Zentralabrechnung die Abrechnung sämtlicher Logistikkosten für Versender, Speditionen und Fuhrunternehmen. Die Zentralabrechnung kombiniert JITpay dabei mit einem eigenen Supply-Chain-Finance-Produkt, das die sofortige Bezahlung der Leistungserbringer ermöglicht.



"Wir freuen uns, mit der JITpay Financial GmbH ein weiteres FinTech-Unternehmen aus dem mittelständischen Bereich im Deutschen Factoring-Verband willkommen heißen zu dürfen", kommentiert Hauke Kahlcke, Mitglied des Vorstandes, die Neuaufnahme.



Der Deutsche Factoring-Verband vertritt damit nun 44 führende Factoring-Institute mit einem Marktanteil von ca. 98 Prozent des verbandlich organisierten Factoring-Volumens. Der Verband wächst neben den Umsatzvolumina damit auch kontinuierlich in seiner Mitgliederanzahl und bestätigt seine erfolgreiche Arbeit im 45. Jahr des Bestehens als führender Verband in Deutschland für Factoring. Die Marktzahlen des Verbandes werden zur Mitgliederversammlung im Mai veröffentlicht.



Mehr Informationen zum Thema Factoring und zur JITpay Financial GmbH finden Sie unter: www.factoring.de und www.jitpay.eu.



