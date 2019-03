BERLIN (Dow Jones)--Nach den nun vorliegenden Daten des Statistischen Bundesamtes und der Deutschen Rentenversicherung Bund steht nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums die Rentenanpassung zum 1. Juli 2019 fest. Die Renten steigen demnach in Westdeutschland um 3,18 Prozent und in den neuen Ländern um 3,91 Prozent. Das Rentenniveau steige damit leicht auf 48,16 Prozent an.

Das Ministerium erklärte, eine gute Beschäftigungs- und Lohnentwicklung führe zu höheren Altersbezügen und einem stabilen Rentenniveau. "Auch in diesem Jahr profitieren die Rentnerinnen und Rentner von der guten Lage am Arbeitsmarkt und den Lohnsteigerungen der Vergangenheit in Form von besseren Renten", sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Der Rentenwert (Ost) erreicht 96,5 Prozent des Westwerts. Bis spätestens zur Rentenanpassung 2024 werde er auf 100 Prozent des Westwerts ansteigen.

