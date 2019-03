Ausgangspunkt für die Digitalisierung des Asset Trackings sind RFID Lesegeräte. Sie identifizieren und erfassen Assets ? das heißt Kleinladungsträger (KLTs), Paletten, Trays oder ähnliches ? in Produktionsanlagen über entsprechende Transponder. Die objektspezifischen Informationen jedes Assets werden anschließend an das IoT-Gateway übermittelt. Soweit, Technik state of the art. Hier knüpft das cloudbasierte System von Neoception an: Dank der automatischen Hardware-Konfiguration kann der Asset Tracker einfach installiert werden und ist bereits kurz danach startklar. Die Gateways senden die Daten der Tags direkt an die Neoception Cloud, wo sie zentral verwaltet und ausgewertet werden. Auch eine Integration in ein übergeordnetes Warenwirtschaftssystem ist möglich und fördert somit eine durchgängige Transparenz von Prozessen.

Zentrale Verwaltung der Daten

Die gesammelten Daten kann online jeder Nutzer einsehen und verschiedene Einstellungen vornehmen. Die hohe Individualisierbarkeit des Systems ermöglicht eine Anpassung an die speziellen Bedürfnisse jeder Produktionsanlage. So ist es möglich, im Online-Benutzerdashboard Assets neue RFID-Tags zuzuweisen und spezifische Einstellungen an diesen vorzunehmen. Auch Benachrichtigungen über Durchlaufzahlen sind im Dashboard definierbar. Beispielsweise lässt sich für jedes Asset individuell festlegen, ab welcher Durchlaufzahl eine Aktion ausgelöst werden soll, entweder: ...

