Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die TLG IMMOBILIEN (ISIN DE000A12B8Z4/ WKN A12B8Z) optimiert die Struktur ihres Gewerbeimmobilienportfolios weiter, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Erneut wurde im Rahmen des aktiven Portfolio Managements ein kleinteiliges Einzelhandelsportfolio in bundesweit verstreuten Lagen veräußert. Darüber hinaus konnte ein größerer Bürokomplex in Bonn erworben werden. Beide Transaktionen untermauern den Ende 2018 geschärften operativen Fokus der Gesellschaft. Die Strategie ist, das Portfolio um nicht mehr strategische oder arbeitsintensive Objekte zu bereinigen und über aktives Asset- und Property Management sowie gezielte Investitionen in den vorhandenen Bestand, als auch über sich bietende Ankaufsgelegenheiten, nachhaltig Werte zu generieren. ...

