Eine Schlappe in einem richtungweisenden Glyphosat-Prozess in den USA hat der zuletzt ein wenig aufgehellten Laune der Bayer-Aktionäre am Mittwoch wieder einen herben Dämpfer versetzt. Bayer-Aktien -12,41% brachen am Vormittag zeitweise um über zwölf Prozent auf 60,50 Euro ein - der tiefste Stand seit Anfang Januar.Eine Geschworenen-Jury des zuständigen Bundesbezirksgerichts in San Francisco hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...