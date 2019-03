La Française Group: Aurélie Fouilleron Masson zur Geschäftsführerin der La Française AM GmbH ernannt DGAP-News: La Française Group / Schlagwort(e): Fonds La Française Group: Aurélie Fouilleron Masson zur Geschäftsführerin der La Française AM GmbH ernannt 20.03.2019 / 13:39 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Presseinformation Frankfurt, 20. März 2019 Aurélie Fouilleron Masson zur Geschäftsführerin der La Française AM GmbH ernannt * Aurélie Fouilleron Masson als neue Geschäftsführerin bestellt. * Dr. Dirk Rogowski konzentriert sich auf die Leitung der Veritas Institutional. Der Aufsichtsrat der La Française Asset Management GmbH hat Aurélie Fouilleron Masson mit Wirkung zum 18. März zum Geschäftsführer ernannt. Die Geschäftsführung der La Française Asset Management GmbH besteht jetzt aus Hauke Hess, Aurélie Fouilleron Masson und Hosnia Said. Dr. Dirk Rogowski wird nach seinem Ausscheiden bei La Française Asset Management innerhalb der La-Française-Gruppe weiterhin als Geschäftsführer von Veritas Institutional tätig sein. Aurélie Fouilleron Masson ist seit 2007 für La Française in verschiedenen Positionen innerhalb der Gruppe tätig, unter anderem als Head of Business Development Central Europe (Deutschland, Schweiz und Österreich) sowie Global Accounts Business Manager. Aurélie Fouilleron Masson hat einen Master-Abschluss in Strategic Marketing von Sciences Po, Paris sowie einen Bachelor-Abschluss (BWL) von der Universität Reutlingen. Als Geschäftsführerin wird Aurélie Fouilleron Masson für die Entwicklungsstrategie der La Française Asset Management GmbH in Deutschland verantwortlich sein. "Mit der Unterstützung unseres lokalen Teams, das sich der Bereitstellung hochwertiger Investmentlösungen verpflichtet hat, sowie auf Basis unserer langjährigen Erfolgsgeschichte, bin ich zuversichtlich, dass die La Française Asset Management in ihrem Heimatmarkt und im Ausland weiter wachsen und die ehrgeizigen Entwicklungsziele der La-Française-Gruppe erreichen wird", kommentiert Aurelie Fouilleron Masson ihren Einstieg in die Geschäftsleitung. In den letzten fünf Jahren hat Dirk Rogowski, unabhängig von deutlichen Finanzmarktschwankungen, die Vorgängergesellschaft Veritas Investment und ihre Produkte dank seines persönlichen Engagements und seines innovativen Know-hows erfolgreich im deutschen Markt positioniert. Mit Unterstützung seines Teams hat er Veritas Investment zu einem Synonym für regelbasierte und systematische Investmentprozesse gemacht und so zur Attraktivität der Gruppe maßgeblich beigetragen sowie die Übernahme durch La Française verwirklicht. Dirk Rogowski wird als Geschäftsführer von Veritas Institutional weiterhin die Entwicklung von La Française in Deutschland unterstützen und so den geplanten Roll-out des Risikomanagementsystems Risk@Work im Ausland vorantreiben. "Wir gratulieren Aurélie herzlich und danken Dirk für sein außerordentliches Engagement, das das Unternehmen zu dem gemacht hat, was es heute ist: Eine angesehene Fondsboutique, die fest im deutschsprachigen Raum etabliert ist. Wir freuen uns auf eine weitere Zusammenarbeit mit Dirk in seiner Funktion als Geschäftsführer von Veritas Institutional", kommentiert Patrick Rivière, Geschäftsführer von La Française. Über La Française Asset Management Seit Ende Dezember 2018 gehören die Veritas Investment, aus der die La Française Asset Management GmbH hervor ging, sowie ihre Hamburger Schwestergesellschaft Veritas Institutional zur La-Française-Gruppe. Basierend auf unseren Erfahrungen als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht, die wir seit 1991 sammeln konnten, sind wir der erfahrene Spezialist für systematische und prognosefreie Investmentstrategien der La-Française-Gruppe. Mit unseren regelbasierten Prozessen wollen wir Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken konsequent reduzieren, beispielsweise in den Bereichen Aktienfonds, REITs und Infrastrukturinvestments. Am Standort Frankfurt sind wir nun gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen von La Française ein schlagkräftiges 36-köpfiges Team, das unsere Kunden in Deutschland betreut. Zahlreiche Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer Produktpalette. Über La Française Seit 40 Jahren entwickelt La Française Kernkompetenzen im Asset Management für Dritte. La Française verfolgt ein Multi-Expertisen-Geschäftsmodell, das sich in vier Kernbereiche aufteilt: Wertpapiere, Immobilien, Investmentlösungen und Direktfinanzierung. Die Unternehmensgruppe spricht institutionelle und Privatkunden weltweit an. Mit 639 Mitarbeitern verwaltet La Française an den Standorten Paris, Frankfurt, Genf, Hamburg, Stamford (CT, USA), Hongkong, London, Luxemburg, Madrid, Milan, Seoul und Singapur ein Vermögen von 65,8 Milliarden Euro (Stand 01.01.2019). La Française ist ein zukunftsorientierter, verantwortungsbewusster Investor und bezieht als solcher die Herausforderungen von morgen in die heutige Anlagestrategie mit ein. La Française gehört zu Credit Mutual Nord (CMNE), einer in Nordfrankreich und Belgien ansässigen Banken- und Versicherungsgruppe mit einem regulatorischen Eigenkapital von 3,2 Milliarden Euro (Stand 30.06.2018). .......... 