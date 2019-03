Fürth (ots) -



Werbung auf Textilien ist so beliebt wie noch nie. Große und kleine Firmen, Arztpraxen und Agenturen, Gaststätten und Handwerksbetriebe, Vereine und Verbände - alle setzen auf die Kraft der Kleidung und platzieren ihr Logo oder ein Statement auf T-Shirts, Hoodies, Hemden und Blusen. Nach Mützen und Handtüchern hat diedruckerei.de nun auch eine große Auswahl an Textilien für Herren, Damen und Kinder neu im Sortiment.



"Kleider machen Leute - und Textilien mit Branding können aus Mitarbeitern Profis, aus Einzelkämpfern ein Team, aus Individualisten eine Gruppe machen", ist sich Christian Würst, Chief Commercial Officer von Onlineprinters, sicher. "Kleidung ist im wahrsten Sinne des Wortes eine hautnahe Angelegenheit. Wer ein T-Shirt, eine Bluse oder ein Hemd mit Logo trägt, identifiziert sich mit seinem Unternehmen, Betrieb oder Verein, signalisiert seine Zugehörigkeit, repräsentiert die Organisation und transportiert ein positives Image nach außen."



Im Onlineshop von diedruckerei.de gibt es im Bereich "Bekleidung und Textilien" eine große Auswahl an T-Shirts, Poloshirts, Tanktops, Hoodies, Sweatshirts, Jacken, Westen, Hemden und Blusen. Die modischen Basics bieten einen angenehmen Tragekomfort und sind in unterschiedlichen Farben, Größen und Schnitten erhältlich. Je nach Anlass und Zielgruppe können die Kunden sich zwischen Lang- oder Kurzarm-Shirts, taillierten und geraden Schnitten, Rundhals- oder V-Ausschnitt, Kapuze oder klassischem Kragen etc. entscheiden. Bedruckt werden kann sowohl die Vorder- als auch die Rückseite, nach Wahl auch mit unterschiedlichen Motiven. Die Textilien werden im Siebdruckverfahren mit einer bzw. zwei Volltonfarben aus dem Spektrum Pantone FORMULA GUIDE Solid Coated bedruckt. Für eine optimale Druckqualität müssen die Elemente in den Druckdaten als Vektorgrafiken angelegt sein und als PDF-Datei geliefert werden.



Über das Unternehmen



Die Onlineprinters-Gruppe, welche in Deutschland unter der Marke diedruckerei.de auftritt, zählt zu den führenden Onlinedruckereien Europas, beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiter und stellte letztes Jahr über 3 Milliarden gedruckte Werbemittel her. Mehr als 1.500 Druckprodukte von Visitenkarten, Briefpapier und Flyern über Kataloge und Broschüren bis hin zu großformatigen Werbesystemen werden über 18 Webshops an 1.000.000 Kunden in 30 Ländern Europas vertrieben. International ist der Onlinedruck-Dienstleister unter dem Markennamen Onlineprinters bekannt, der britische Marktführer Solopress und der Hauptakteur im skandinavischen Markt LaserTryk sind Teil der Onlineprinters-Gruppe.



