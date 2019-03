Haikou, China (ots/PRNewswire) - Die Hainan Airlines Holding Co., Ltd. ("Hainan Airlines") führt am 24. März mit dem Non-Stop-Service zwischen Guiyang in China und Paris nach den Verbindungen zwischen Xi'an-Paris, Chongquing-Paris und Shenzhen-Paris ihre vierte Non-Stop-Route vom chinesischen Festland nach Paris ein.



Die Flugroute Guiyang-Paris, die einmal pro Woche bedient wird, wird mit einer Boeing 787 Dreamliner betrieben, die jeden Sonntag abfliegt. Die Businessclass verfügt über ein geräumiges und komfortables Kabinenlayout mit Liegesitzen, die sich in eine 180-Grad-Stellung versetzen lassen. Sämtliche Sitzplätze im gesamten Flugzeug haben ein exklusives On-Demand-Entertainmentsystem und die Passagiere werden mit saisonalen Gerichten aus der asiatischen und europäisch passend zur jeweiligen Jahreszeit verwöhnt. Portable Elektronikgeräte dürfen an Bord während des gesamten Fluges verwendet werden.



Hainan Airlines hat aktuell 20 europäische Routen eingeführt, mit denen Berlin, Brüssel, Edinburgh, London, Madrid, Manchester, Moskau, Paris, Rom, Wien und Zürich bedient werden. Hainan Airlines bietet ihren Passagieren viele Mehrwerte, darunter Pauschaltickets, Optionen für Premiumsitzplätze, einen Shuttle-Service für Passagiere der Businessclass, im Voraus bezahltes Gepäck, Upgrades in bessere Klassen und weitere Dienstleistungen, um sicherzustellen, dass der Flug reibungslos verläuft und die verschiedenen Bedürfnisse unserer Passagiere gestillt werden.



Flugplan für die Strecke (bei den angegebenen Uhrzeiten handelt es sich jeweils um die Ortszeit):



Flugnummer Flugzeug Flugplan Abflugstadt Abflugzeit Ankunftszeit Ankunftsstadt HU731 B787 Jeden Guiyang 01:30 Uhr 06:20 Uhr Paris Sonntag HU732 B787 Jeden Paris 12:30 Uhr 08:30 Uhr+1 Guiyang Sonntag



