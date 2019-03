Hauptursache soll die schwächelnde Weltkonjunktur sein. Die Erlöse legten im zurückliegenden Quartal zwar um rund 3 Prozent 17 Mrd. US-Dollar zu, Marktbeobachter gingen von deutlich mehr aus. Beim Überschuss in den drei Monaten bis Ende Februar verglichen mit dem Vorjahreswert ging es von gut einer Milliarde auf 739 Mio. US-Dollar abwärts. Besonders schlecht kam bei den Anlegern an, dass FedEx den Geschäftsausblick erneut senkte. Finanzchef Alan Graf warnte vor einer weiteren Konjunkturabschwächung und einem abflauenden Welthandel. Außerdem spürt das Unternehmen immer noch die Nachwehen des im Juni 2017 von einer Cyberattacke getroffenen Zukaufs TNT Express. Daher werde es länger dauern die durch die Übernahme erhofften Vorteile zu realisieren, wie der UPS-Rivale am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte.

Aktie geht auf Tauchstation

Technisch überzeugt das Wertpapier von FedEx schon lange nicht mehr, nachdem die Aktie im Dezember einen kleinen Crash auf 150,94 US-Dollar erlebt hatte. Anschließend konnte zu Jahresbeginn ...

