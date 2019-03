++ Britische Premierministerin dürfte Verlängerung von Artikel 50 (drei Monate) beantragen ++ EU-Gipfel beginnt morgen ++ Gemischte Botschaft der Inflationsdaten aus Großbritannien ++ Einige Berichte deuten darauf hin, dass Theresa May später am heutigen Tag eine kurze Brexit-Verzögerung anstrebt, da die Premierministerin vor dem morgen beginnenden Gipfel ein Schreiben an die EU richten wird. Nachdem die Abgeordneten in der vergangenen Woche sowohl Mays Austrittsvereinbarung als auch ein "No-Deal"-Szenario ablehnten, war klar ersichtlich, dass eine Verlängerung über den 29. März hinaus notwendig ist. Allerdings hatten sich viele eine längere Verlängerung gewünscht, um einen anderen Weg gehen zu können. May scheint weiterhin an ihrem Deal festzuhalten, ...

