Ausgiebig spielen, toben und lachen: Dank Pixum erlebten jetzt die Kinder des Bethanien Kinder- und Jugenddorfs Bergisch Gladbach einen Nachmittag voller Spiel, Spaß und Spannung. Anlässlich des "Lass-uns-Lachen-Tages", der jährlich am 19. März stattfindet, durfte ein Dutzend von ihnen eine ausgelassene Zeit in einem riesigen Indoor-Spielpark nahe Köln verbringen. Möglich gemacht wurde die Aktion durch die finanzielle Unterstützung der Mitarbeiter von Pixum, welche sich regelmäßig für gemeinnützige Organisationen aus ihrer Region engagieren.



Lachen ist bekanntlich gesund, führt zu einem besseren Wohlbefinden und trägt zum Heilungsprozess vieler Krankheiten bei. Am "Lass-uns-Lachen-Tag" ist der Name Programm. Aus der originellen Idee dieses kuriosen amerikanischen Feiertages ("Let's Laugh Day") haben die Mitarbeiter des Online-Fotoservices Pixum eine fröhliche Charity-Aktion für das Bethanien Kinder- und Jugenddorf entwickelt.



Denn was für andere eine Selbstverständlichkeit ist, fällt diesen Kindern leider oft schwer: einfach fröhlich zu sein. Aufgrund verschiedener Umstände können sie nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen. Mit kindgerechten Therapieangeboten, wie Reit-, Musiktherapie oder Abenteuerpädagogik, gelingt es Schritt für Schritt, dass sich die Kinder öffnen und ihr Erlebtes verarbeiten. Dieses Ziel hatte auch die durch die Pixum Mitarbeiter finanzierte Charity-Aktion.



Am Tag des Ausflugs konnten die Kleinen deshalb die Attraktionen des Indoor-Spielparks Hoplop bei Köln in vollen Zügen auskosten. Nach gut einer Stunde voller Rutschen, Bällebaden und Klettern, wartete dann das Highlight auf alle: Ein Raum geschmückt im Piraten-Look, dazu Catering und eine besondere Eistorte als krönenden Abschluss eines gelungenen Tages.



