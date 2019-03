Bern (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100067366 heruntergeladen

werden -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet

und steht zum kostenlosen Download bereit unter:

http://www.presseportal.ch/de/nr/100067366 -



Jeden Tag arbeiten über 100'000 Mensch in Restaurants zum Wohl der

Gäste. Jedes Jahr werden hierfür gut 600 junge Menschen ausgebildet.

Die Ausbildung, die zu dieser Arbeit qualifiziert, wurde aufgrund der

neuen Bildungsverordnung grundlegend überarbeitet und startet im

Sommer 2019. Der Berner Fachverlag ReNovium erarbeitet die

Ausbildungsunterlagen sowie die Lehrbücher.



Das Berufsbild sowie die Ausbildung für die Arbeit im «Service»

wurde grundlegend überarbeitet. Im Sommer 2019 tritt nun das neue

Berufsleitbild für Restaurantfachleute EFZ und Restaurantangestellte

EBA in Kraft, das 2018 vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung

und Innovation (SBFI) bewilligt worden ist. Der erste

Ausbildungslehrgang startet dieses Jahr mit dem Berufsschulanfang im

August.



Entsprechend der neuen Bildungsverordnung und dem neuen

Rahmenlehrplan veröffentlich ReNovium Verlag mit Sitz in Bern eine

neue Lehrbuch-Reihe, die den neuen Berufsbildern wie auch den

zeitgemässen Lern- und Lehrmethoden Rechnung trägt. Die

Servicelehrbücher von ReNovium ersetzen bestehende Fachbücher mit dem

neuesten Fachwissen für die neuen Kompetenzen, welche die Berufe

Restaurantfachleute resp. -angestellte vorgeben. Die Lehrbuch-Reihe

besteht aus zwei Basis- und vier Ergänzungslehrbüchern und wird

entsprechend von den Branchenverbänden und Schulinstitutionen

unterstützt und als Lehrbuch für angehende Berufsleute in der

Ausbildung empfohlen.



Berufsstolz



Die neue Lehrbuch-Reihe ist aufgrund seiner Breite und Tiefe

einzigartig und geht über die Grundausbildung hinaus. ReNovium Verlag

stellt der Branche damit erstmals Lehrbücher zur Verfügung, die den

Beruf in seiner ganzen Reichhaltigkeit und Vielfältigkeit zeigen.



Am 30. Januar 2019 hat der Bundesrat den Bericht über die

Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf den Bildungsbereich

vorgestellt. «Er liefert Kennzahlen zur erwarteten

bildungsspezifischen Entwicklung in den nächsten zwanzig Jahren und

vergleicht sie mit der Arbeitsmarktnachfrage.» Eine der Kernaussagen

ist dabei, dass ab 2030 jeder zweite eine Hochschule oder höhere

Fachausbildung absolviert haben wird und offene Stellen lediglich zu

zwei Dritteln mit inländischen Arbeitskräften gedeckt werden können.

Mit dieser Aussage geht auch die gegenwärtige Entwicklung der

Berufslehren einher: diese ist rückläufig. Insbesondere trifft das

die Berufe im Gastgewerbe. Heute treten in der Schweiz pro Jahr

gerade noch gut 600 junge Menschen eine Lehre als

Restaurantfachfrau/-mann EFZ / Restaurantangestellte/-er EBA an, ein

Drittel weniger als noch vor acht Jahren (s. Graphik).



Wenn die Gastronomie mehr junge Menschen für sich gewinnen will,

ist der Berufsstolz ein entscheidendes Kriterium. Doch dafür werden

Grundlagen benötigt, die sicht- und fassbar sind. Ein Schritt in die

richtige Richtung war die Überarbeitung des Berufsbildes. Bei

ReNovium war man der Ansicht, dass das noch nicht genügt. Zusätzlich

braucht es zwingend «handwerklichen Inhalt», in Buchform dargelegt,

um eine Wertschätzung gegenüber dem Beruf auszulösen. Das Buch,

selbstverständlich ergänzt und erweitert um wichtige und zeitgemässe

digitale Tools, ist gerade in der heutigen Zeit eine wertige

Grundlage als Fundament für den Berufsstolz.



«Jede angehende Berufsfrau und jeder angehende Berufsmann hat doch

das Recht auf Berufsstolz und das Recht auf Lehrbücher, die er in

seiner Umgebung auch stolz herzeigen und vertreten kann», so Daniel

Thomet, Geschäftsführer von ReNovium Verlag und Mitautor der

Lehrbuch-Reihe.



Der Verlag, seit 45 Jahren im Bildungswesen tätig, hat sich diese

Haltung auf die Fahne geschrieben und daher diese Lehrbuch-Reihe

entwickelt und produziert, auf eigene Kosten und auf eigenes Risiko.

Zusätzlich führt ReNovium Bildung zusammen mit der Ostschweizer

Gastronomiefachschule (OGFS) für die Gastronomiebetriebe ab Herbst

2019 Zertifikats-Kurse mit betriebswirtschaftlichen Einheiten in den

Restaurantbereichen Barkeeper, Sommelier, Barista und Chef de Rang

durch. Diese werden an die Berufsprüfungen und G1 angerechnet.



Alle Informationen rund um die neuen Servicebücher unter

www.servicelehrbuch.ch. Mehr Informationen zum Verlag unter

www.renovium.ch und www.renovium-bildung.ch



Originaltext: ReNovium Verlag

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100067366

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100067366.rss2



Kontakt:

Paloma Szathmáry

Kontor für Kommunikation. In Zürich.

mail@kontor.swiss

T +41 79 414 21 56