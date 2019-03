Blättchen & Partner unterstützt das Management von NKD bei dem Verkauf an TDR Capital DGAP-News: Blättchen & Partner GmbH / Schlagwort(e): Verkauf/Private Equity Blättchen & Partner unterstützt das Management von NKD bei dem Verkauf an TDR Capital 20.03.2019 / 16:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Blättchen & Partner unterstützt das Management von NKD bei dem Verkauf an TDR Capital München, 20. März 2019 - Der britische Finanzinvestor OpCapita LLP ("OpCapita") hat den Textil-discounter NKD an Investmentfonds der britischen TDR Capital LLP ("TDR Capital") verkauft. Blättchen & Partner hat das NKD-Management im Rahmen der Transaktion beraten. Die NKD Group mit Sitz in Bindlach bei Bayreuth gehört zu den führenden Value Retailern und lokalen Lieferanten des Textileinzelhandels in Mitteleuropa. Der Textildiscounter NKD mit fast 1.800 Filialen bietet ein breites Sortiment an saisonaler Mode, Heimtextilien und Wohnaccessoires. NKD beschäftigt rund 8.000 Mitarbeiter und erzielte 2018 einen Umsatz von rund EUR 700 Mio. OpCapita ist eine Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in London, die sich auf die Bereiche Einzelhandel, Konsum und Freizeit spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert in leistungsschwache Unternehmen, die operative Unterstützung benötigen, um die Rentabilität zu verbessern und langfristigen, nachhaltigen Wert zu schaffen. TDR Capital, eine Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in London, will die NKD Gruppe bei ihrem organischen Wachstum sowie bei der Expansion in neue Märkte unterstützen. Blättchen & Partner hat das Management, insbesondere im Hinblick auf das Managementbeteiligungsprogramm mit Prof. Dr. Alexander Götz beraten. Über Blättchen & Partner Die Blättchen & Partner GmbH zählt mit innovativen Finanzstrategien seit über 30 Jahren zu den führenden Corporate Finance-Experten in Deutschland. Die Münchner Gesellschaft ist spezialisiert auf die Beratung bei Managementbeteiligungsprogrammen und der Top Managementvergütung. Weitere Schwerpunkte sind die Begleitung von Börsengängen oder der Emission von Anleihen und Schuldscheindarlehen sowie die damit verbundene Kapitalmarktbetreuung. Mehr als 500 Transaktionen sind ein Beleg für die ausgewiesene Expertise der Gesellschaft. Das gewachsene interdisziplinäre Kompetenznetzwerk, die hohe Kundenzufriedenheit und die Vielzahl an Veröffentlichungen zu wichtigen Corporate Finance-Themen spiegeln die anerkannte Reputation der Blättchen & Partner GmbH wider. Kontakt: Blättchen & Partner GmbH Paul-Heyse-Str. 28 80336 München Tel.: +49 (0) 89-210 294 60 E-Mail: office@blaettchen.de 20.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 789913 20.03.2019 AXC0266 2019-03-20/16:21