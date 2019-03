BERLIN (Dow Jones)--Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) stimmt den vom Kabinett beschlossenen Eckwerten zum Budget 2020 und der Finanzplanung bis 2023 nur unter Vorbehalt zu. Nach Angaben eines Sprechers gab Müller eine Protokollerklärung ab. Im Budgetplan für 2020 seien einige internationale Verpflichtungen noch nicht enthalten, und in der Planung ab 2021 sinke der Entwicklungshaushalt ab, sagte er zur Begründung für die Erklärung des Ministers.

"Wir gehen davon aus, dass diese Punkte noch einmal im Verfahren aufgegriffen werden", erklärte der Sprecher bei einer Pressekonferenz in Berlin. Ein Sprecher des Verteidigungsressorts sprach bei derselben Veranstaltung von "Licht und Schatten" im Etat. Die Bundesregierung stehe zu der Zusage, die Mittel für Rüstung auszubauen - allerdings sei in der mittelfristigen Finanzplanung der "weitere notwendige Aufwuchs noch nicht abgebildet", kritisierte er.

Die Planungen hatten im Vorfeld zu massiver Kritik an Scholz geführt. Hauptstreitpunkt waren Einschnitte bei Flüchtlingshilfen und die mittelfristigen Planungen für den Verteidigungshaushalt und die Entwicklungshilfe, die hinter früheren Zusagen zurückbleiben.

Im Verteidigungshaushalt sind zwar für 2020 rund 2,1 Milliarden Euro mehr gegenüber dem Finanzplan für 2019 eingeplant, womit die Nato-Quote der Rüstungsausgaben im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung auf 1,37 Prozent anstiege. Danach soll die Quote aber wieder schrittweise auf 1,25 Prozent im Jahr 2023 sinken. Anstatt eines Anstiegs soll zudem die so genannte ODA-Quote der Entwicklungshilfe 2020 mit 0,51 Prozent der Wirtschaftsleistung lediglich stabil bleiben und nicht wie angestrebt in Richtung 0,7 Prozent steigen.

Scholz hat die Kritik bei einer Pressekonferenz aber zurückgewiesen. Mit Blick auf die Verteidigungsausgaben sprach er von einer "Trendwende". Für die Folgejahre betreibe man aber "konservative Planungen" und schaue, "was möglich ist, wenn das Jahr näher kommt". In den vergangenen Jahren habe der Verteidigungsetat weit über den Plan hinaus gehende Steigerungen gesehen. Auch die Ausgaben für die Entwicklungszusammenarbeit würden erhöht.

March 20, 2019

