DJ PRESSEMITTEILUNG/unn UNITED NEWS NETWORK/Warum Alexa, Cortana & Co. jetzt auch Fabrik-Maschinen verstehen

(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

FORCAM auf der Hannover Messe Industrie 2019 - Halle 7 / A11

Ravensburg 20.03.2019

FORCAM präsentiert mit Partnern die ganze Welt der Industrie 4.0 / IIoT

Per Sprache und Chatbot Fabrikanlagen überwachen

Die Fabrik-App 4.0 ist da

Die wichtigsten Vorteile einer IIoT-Plattform für Unternehmen

[b]Ravensburg, April 2019.[/b] Die ganze Welt der intelligenten Fertigung an einem Stand: Der IT-Spezialist FORCAM präsentiert auf der diesjährigen Hannover Messe (1. bis 5. April) eine schlüsselfertige Cloud-Plattform-Lösung für das Industrielle Internet der Dinge (IIoT), die von Unternehmen erstmals völlig frei und individuell konfiguriert werden kann. [url=https://iiot.forcam.com/]https://iiot.forcam.com[/url]

Diese neue Offenheit und Hersteller-Unabhängigkeit setzen FORCAM und Premium-Partner ins Zentrum ihrer Präsentationen in Halle 7 / Stand A11. Beispiele:

[list]

[*]Sprach- und Chatsteuerung: Alexa, Cortana & Co. verstehen jetzt auch Fabrik-Maschinen: Mit der offenen IIoT-Plattform geben diese oder andere Sprach- und Chatsteuerungen auf Wunsch Auskunft über Maschinenzustände - Demo-Video: [url=https://bit.ly/Cortanaspeaksmachine]https://bit.ly/Cortanaspeaksmachine[/url]

[/list]

[list]

[*]E-Mail-Programm: Produktionsverantwortliche können in ihrem E-Mail-Programm wie Outlook fixe Info-Fenster zur Fertigung integrieren, über die online der Status der Produktion angezeigt oder direkt auf Reports zugegriffen werden kann. Auch sind Alarmierungen per E-Mail möglich - zum Beispiel bei Stillständen oder beim Über- oder Unterschreiten definierter Prozesswerte.

[/list]

[list]

[*]Fabrik-App 4.0: Wie leicht es ist, ohne Programmieraufwand Smartphone-, Tablet- und Smartwatch-Apps für die Fabrik zu erstellen, zeigen die Experten von engomo. Die Fabrik-App informiert Nutzer per Push-Nachricht in Echtzeit über alle wichtigen Ereignisse wie beispielsweise über ein mangelhaftes Teil oder einen Maschinenstillstand. Demo-Video: [url=https://bit.ly/engomo]https://bit.ly/engomo[/url]. Am Mittwoch, 3. April, gibt es zusätzlich einen Hackathon der Firma Simplifier zum Thema Smartphone-App. Demo-Video: [url=https://bit.ly/ForcamApp40]https://bit.ly/ForcamApp40[/url]. https://www.simplifier.io/

[/list]

[list]

[*]Top-Anwendungen: In die Cloud-Plattform-Lösung FORCAM FORCE™ integriert ist die erste offene Programmier-Schnittstelle für Smart Manufacturing (OPEN API). Sie ermöglicht es, jedwede Drittanwendungen wie Werkzeugverwaltung oder Qualitätssicherung zu integrieren. Das zeigen die Experten von TDM Systems [url=https://bit.ly/TDMHMI2019]https://bit.ly/TDMHMI2019[/url] sowie der CAQ AG [url=https://bit.ly/CAQHMI2019]https://bit.ly/CAQHMI2019[/url].

[/list]

FORCAM-Chef Franz Gruber: "Fertigende Unternehmen benötigen für das dritte Jahrzehnt leistungsstarke und grenzenlos nutzbare Lösungen, mit denen Sie heute und in Zukunft ihre Produktivität optimieren können. Dazu liefern wir das IT-Fertighaus für die Fabrik, welches von seinen Bewohnern einfach und beliebig um- und ausgebaut werden kann."

Der Markt für Fabriksoftware erlebe einen deutlichen Wandel, so Gruber weiter. "Gefragt sind offene und flexible IT-Lösungen, mit denen Unternehmen Herr über ihre Daten bleiben." Die Zeit von IT-Silos sei Vergangenheit. "Eine Plattform für das IIoT ist entweder cloudfähig und offen für Drittsysteme, oder es handelt sich nicht um eine IIoT-Plattform."

[b]Die IIoT-Plattform FORCAM FORCE™ BRIDGE - Echtzeit-Brücke in die digitale Zukunft [/b]

Zentral in der FORCAM Lösung ist die IIoT-Plattform FORCAM FORCE™ BRIDGE. Sie erfasst und verarbeitet die Betriebsdaten aus unterschiedlichsten Maschinensteuerungen in Echtzeit - entweder via Edge-Computing maschinen- oder werksnah oder in der Cloud. Zudem vernetzt die Plattform Shop und Top Floor (ERP / SAP).

Für den digitalen Zwilling in Echtzeit sorgt eine regelbasierte Hochleistungs-Datenverarbeitung (Rule-Engine) auf Basis von IN MEMORY- und CEP-Technologie. Sowohl die Werker in der Fabrik als auch die Mitarbeiter auf dem Top Floor arbeiten von sofort an mit Echtzeit-Ergebnissen. Folge: Der Wahrheitsgehalt der Informationen steigt rapide - und damit die Produktivität.

[b]Sofort loslegen mit vorkonfigurierten FORCAM Anwendungen [/b]

Schlüsselfertig ist FORCAM FORCE™ durch sieben vorinstallierte Anwendungs-Templates mit mehr als 70 Analyse- und Report-Funktionen. Sie sorgen für umfangreiche aktuelle und historische Berichte in nutzerfreundlichen Charts und Grafiken - von der Personal- und Auftragsplanung über die Feinplanung bis zu Alarmierungen bei Fehlern. Dazu zählen

[list]

[*]Rückverfolgung (Track & Trace)

[*]Leistungsanalysen (Berichte, Visualisierungen, Alarmierungen)

[*]Fertigungsdatenmanagement (Produktionsdaten, Auftragsdaten, DNC)

[*]Energiedaten-Management (Überblick über alle Verbrauchswerte)

[*]Feinplanung und -steuerung (Aufträge, Kapazitäten, dynamische Terminierung)

[*]Personalzeiterfassung

[*]Montagesteuerung

[/list]

[b]Force[/b][b] Bridge API - Erste offene Schnittstelle für alle Drittsysteme [/b]

Smart sein heißt offen sein: In der Cloud-Lösung FORCAM FORCE™ ist die weltweit erste offene Programmier-Schnittstelle für Smart Manufacturing (OPEN API) integriert. Ihr Name: Force Bridge API. Über sie können auf Wunsch sowohl bestehende als auch künftige IT-Systeme nahtlos integriert werden. Marktführende Partner-Anwendungen sind bereits enthalten:

[list]

[*]Werkzeugdatenmanagement (TDM)

[*]Qualitätssicherung (CAQ)

[*]Product-Lifecycle-Management (PLM)

[/list]

Diese offene Schnittstelle bringt Unternehmen die große Freiheit: Jeder, ob in Unternehmen oder Softwarehaus, kann die Schnittstelle zu eigenen Zwecken verwenden - zum Beispiel jede beliebige eigene oder fremde IT-Lösung andocken. Das macht die IIoT-Plattform von FORCAM für Unternehmen einzigartig flexibel und strategisch wichtig für die Zukunft.

Link zur Schnittstelle: [url=https://docs.forcebridge.io/api/]https://docs.forcebridge.io/api/[/url]

[b]Viele Vorteile für Unternehmen bei Effizienz und Kosten durch SaaS[/b]

"Unternehmen müssen im globalen Wettbewerb schnell und dauerhaft wettbewerbsfähig produzieren", sagt Dr. Andrea Rösinger, CDO von FORCAM. "Das klappt nur durch signifikante und nachhaltige Produktivitätssteigerungen. Diese sind nur mit einer stabilen und flexiblen Cloud-Lösung möglich."

Die FORCAM Cloud-Plattform läuft auf der Cloud Microsoft Azure. In Kombination mit der schlüsselfertigen und flexiblen Cloud-Plattform-Lösung FORCAM FORCE™ ergeben sich wesentliche Vorteile für Unternehmen bei Effizienz und Kosten:

[list]

[*]Sichere Cloud-Umgebung: Unternehmen erhalten mit Azure eine Cloud-Umgebung, die über die größte globale Präsenz, das umfangreichste Compliance-Portfolio, über eingebettete Sicherheit, unternehmensweite Service Level Agreement (SLA) sowie branchenführenden Support verfügt.

[/list]

[list]

[*]Wahl zwischen Edge- und Cloud-Computing: FORCAM FORCE™ bietet eine flexible Kombination aus Edge- und Cloud-Computing. Frau Dr. Rösinger: "Die ursprünglichen Steuerungs-Daten müssen nicht unbedingt in die Cloud wandern." Denn neben Cloud- unterstützt FORCAM FORCE™ auch Edge-Computing. Heißt, die Steuerungs-Daten werden beim Kunden vor Ort an der Maschine erfasst. Erst in einem weiteren Schritt können alle harmonisierten und transformierten Steuerungsdaten zusätzlich in einen semantischen Produktionsdaten-Layer in die Cloud verlagert und dort in grenzenlos nutzbare Smart Data verarbeitet werden.

[/list]

[list]

[*]Effizienzsteigerung bei vielen Datenquellen: Big Data in Echtzeit in nutzbringend aufbereitete Smart Data zu verwandeln, bringt den eigentlichen Vorteil für fertigende Unternehmen. Denn je mehr Datenquellen zu verarbeiten sind, zum Beispiel bei mehreren Fabrikstandorten auf verschiedenen Kontinenten, desto größer der Kostennutzen durch effizientere Produktionsprozesse - und damit der Vorsprung zum Wettbewerb.

[/list]

[list]

[*]Fixe Gesamtkosten durch SaaS: Unternehmen können mit FORCAM FORCE™ als Azure-Cloud-Lösung ihre Gesamtkosten senken. Sie kaufen einen Software as a Service (SaaS) ein - und damit ein Rund-um-Sorglos-Paket: Sie investieren Betriebsausgaben (Opex - Operational Expenditure) in einen gemanagten Service, der sofort verfügbar ist, für den sie keine eigenen Geräte, Material oder Personal anschaffen und vorhalten müssen und der genau nach Bedarf geordert werden kann. Die TCO-Kosten (Tocal Cost of Ownership) sind fest kalkulierbar.

[/list]

[b]Das sagen Kunden der FORCAM Technologie[/b]

[i][b]Axel Bienhaus, AUDI:[/b][/i] "Wenn die Presswerke mit FORCAM binnen eines Jahres 20 Prozent mehr Teile ausstoßen, dann hat sich die Investition in eine neue Software-Architektur wirklich gelohnt."

[i][b]Martin Strehl, BorgWarner:[/b][/i] "Mit FORCAM haben wir nicht nur die Bestands- und Rüstkosten reduziert, sondern vor allem die Liefertreue zu unseren Kunden auf über 99 Prozent gesteigert."

[i][b]Roland Sommer, Krones AG:[/b][/i] "In einer viermonatigen Testphase mit FORCAM konnten wir die Anlagenverfügbarkeit um 11 Prozent steigern."

[i][b]Robert Stöhr, MSR Technologies:[/b][/i] "Wir haben die Betriebsnutzungszeiten aller Anlagen mit FORCAM um 25 Prozent gesteigert."

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 20, 2019 11:10 ET (15:10 GMT)

[b]Bei FORCAM gibt es die ganze Welt der Industrie 4.0 an einem Stand - Halle 7 / A11[/b]

[b]Über CAQ AG - [/b][url=http://www.caq.de/de]www.caq.de/de[/url]

Die 1993 gegründete CAQ AG ist einer der weltweit führenden Anbieter von Softwarelösungen zum Qualitätsmanagement, dessen Produkte global überall da im Einsatz sind, wo Qualität, Sicherheit und Funktionstüchtigkeit von Produkten wichtig sind. Mit der richtungsweisenden Software-Suite CAQ.Net® deckt die CAQ AG jeden Bereich der rechnergestützten Qualitätssicherung ab und ermöglicht ihren Kunden effektives und effizientes Qualitätsmanagement auf höchstem Niveau. Wie aus einem Baukasten können kundenindividuell einzelne Module zusammengestellt werden, um eine maßgeschneiderte QM-Lösung zu schaffen, die bezüglich Kompatibilität, Leistungsfähigkeit und Zukunftssicherheit ihresgleichen sucht.

[b]Über CSI - [/b][url=http://www.chinasofti.com/]www.chinasofti.com[/url]

Chinasoft International Limited (Chinasoft International genannt) wurde im Jahr 2000 gegründet und ist eine börsennotierte Gesellschaft im Hauptverwaltungsrat der Hong Kong Stock Exchange (HKSE: 354). Um den aktuellen Herausforderungen durch Internet, Cloud Computing und Big Data gerecht zu werden, gliedert sich das Unternehmen aufgrund seines Geschäfts in die Technical and Professional Service Group (TPG) und die Internet IT Service Group (IIG). Das Unternehmen expandiert kontinuierlich in globale Märkte und bietet seinen Kunden vollständige, qualitativ hochwertige und hocheffiziente technische Dienstleistungen mit umfassenden Vorteilen und Brancheneigenschaften.

[b]Über engomo -[/b] https://www.engomo.com/

engomo (enterprise goes mobile) bietet eine flexible Plattform für mobile Enterprise-Apps an, um Unternehmensdaten aus den vorhandenen IT-Systemen auf mobilen Endgeräten zugänglich zu machen, ohne dass dafür Programmierung erforderlich wird. Die Partnerschaft mit dem Mobility-Experten erlaubt es FORCAM seinen Kunden künftig die Visualisierung und Erfassung von Daten in der Fertigung durch den Einsatz von mobilen Endgeräten zu optimieren. Mithilfe des App-Baukastens von engomo können gesamte Produktionsprozesse bedarfsgerecht und systemübergreifend für den Mitarbeiter mobil abgebildet werden. Die Anbindung an die bestehende Enterprise-IT erlaubt die Abbildung aller benötigten Daten in Echtzeit.

[b]Über TDM SYSTEMS - [/b][url=http://www.tdmsystems.com/de]www.tdmsystems.com/de[/url]

TDM Systems mit Hauptsitz in Tübingen (Deutschland) ist der führende Softwarehersteller für die Verwaltung von Werkzeugdaten im Bereich der Zerspanung. Das Unternehmen ist das Kompetenz-Center für die Werkzeugverwaltung der SANDVIK Gruppe, zu welcher TDM Systems als 100%-Tochter gehört. Damit greift TDM Systems auf das Know-how international führender Werkzeughersteller zurück und ist an deren Kundenprojekten beteiligt. Der Fokus von TDM Systems liegt auf Lösungen und Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Werkzeugdaten. Mit einem breiten Angebot, das zahlreiche Schnittstellen umfasst, trägt TDM Systems zu einer optimierten Planung und Bereitstellung von spanenden Werkzeugen bei.

[b]Über FORCAM - [/b][url=http://www.forcam.com/]www.forcam.com[/url][b] - Hannover Messe 2019: Halle 7, Stand A11 (1. bis 5. April)[/b]

FORCAM liefert Unternehmen den Industriestandard für intelligente datengestützte Fertigung (Smart Manufacturing): FORCAM FORCE™ ist die weltweit erste schlüsselfertige und flexibel erweiterbare Cloud-Plattform-Lösung für das industrielle Internet der Dinge (IoT / IIoT). Mehr als 100.000 Maschinen weltweit werden bereits mit FORCAM Technologie überwacht. Zu den Kunden zählen Airbus, AUDI, BMW, BorgWarner, Daimler, KUKA, MANN+HUMMEL, MSR Technologies, National Oilwell Varco, Pratt&Whitney, Schaeffler, Swarovski, Weir Minerals. Hauptsitz von FORCAM ist Ravensburg, Geschäftsstellen befinden sich in USA (Cincinnati), England (Rugby) und China (Shanghai).

KONTAKT:

Matthias Kasper

Unternehmenskommunikation

FORCAM GmbH

An der Bleicherei 15

88214 Ravensburg

Tel: +49 (0) 75 1 / 3 66 69 28

Fax: +49 (0) 75 1 / 3 66 69 88

matthias.kasper@forcam.com

Boilerplate:

FORCAM liefert Unternehmen den Industriestandard für intelligente Fertigung (Smart Manufacturing): Mehr als 100.000 Maschinen weltweit werden bereits mit FORCAM Technologie überwacht. Sie unterstützt Kunden wie Airbus, Audi, BMW, BorgWarner, Daimler, KUKA, Pratt&Whitney, Schaeffler und Swarovski dabei, deutlich produktiver zu fertigen. Hauptsitz von FORCAM ist Ravensburg, Geschäftsstellen befinden sich in USA (Cincinnati), England (Rugby) und China (Shanghai). https://iiot.forcam.com/

Ansprechpartner für diese Pressemeldung:

* Name: Matthias Kasper

Abteilung: Cortent Kommunikation AG

Telefon: +49 (69) 5770300-12

Fax: +49 (69) 5770300-10

E-Mail: matthias.kasper@forcam.com

(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2019 11:10 ET (15:10 GMT)