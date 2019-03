Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat sich gegen einen höheren Rundfunkbeitrag ausgesprochen. "Wir brauchen eine Beitragsstabilität, sonst wird Sachsen dem nicht zustimmen", sagte Kretschmer (CDU) am Mittwoch in Dresden. Er betonte aber auch, dass ARD und ZDF als "Inseln der Verlässlichkeit" in Zeiten von Fake News dringend benötigt würden. "Die Intendanten sind nun letztmalig aufgefordert, eine realistische Kostenschätzung vorzulegen, damit wir zu einem akzeptablen Ergebnis kommen", sagte der CDU-Politiker. Am Donnerstag beraten die Ministerpräsidenten in Berlin unter anderem über die Entwicklung der Rundfunkgebühren./jan/DP/nas

