Zürich (ots) - Nach jahrelangen Verhandlungen kommt der Schweizer

Detailhändler Valora ins Geschäft mit der Bezahl-App Twint. Das

schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. «Wir werden

ab Sommer 2019 unsere Zahlungsterminals in allen Verkaufsstellen in

der Schweiz ersetzen und Twint danach - Ende 2019 / Anfang 2020 - auf

diesen Terminals aktivieren», bestätigt Roger Vogt, CEO des

Retail-Geschäfts von Valora.



Die Twint-Akzeptanz beziehe sich zunächst auf die über 1000

Schweizer Retail-Verkaufsstellen der Valora-Formate K Kiosk, Press &

Books sowie Avec. Zu einem späteren, noch nicht bestimmten Termin

sollen die rund 90 Schweizer Verkaufsstellen der Formate Brezelkönig,

Caffè Spettacolo und Backwerk folgen.



Vogt erklärt den erfolgreichen Ausgang der jahrelangen

Verhandlungen mit Twint so: «Für Valora war es immer wichtig, dass

für eine neue Lösung keine exklusiven und aufwendigen

IT-Installationen und Programmschnittstellen am Point of Sale

realisiert werden müssen.» Da der Payment-Anbieter nun eine Lösung

ohne den Twint-Beacon anbiete, könne diese in die neuen Terminals

integriert werden.



