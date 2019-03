Bundesaußenminister Heiko Maas hat die britische Premierministerin Theresa May aufgefordert, klar zu machen, was sie mit einer Fristverlängerung für den Brexit erreichen will. "Mit dem Brief von Theresa May ist überhaupt kein Problem gelöst, allenfalls wird die Lösung des Problems verschoben oder aufgeschoben", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Berlin.

Die britische Premierministerin May hatte die EU zuvor darum gebeten, die Frist für den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union vom 29. März auf Ende Juni zu verschieben. Am Donnerstag soll auf einem EU-Gipfel in Brüssel darüber beraten werden. Einer Verschiebung müssten alle anderen 27 Mitgliedstaaten zustimmen. Eine Entscheidung könnte auch erst nächste Woche auf einem Sondergipfel fallen.

May hat im Parlament bisher keine Mehrheit für ein mit der EU ausgehandeltes Austrittsabkommen zustande gebracht. "Grundsätzlich ist das Problem erst gelöst, wenn wir einen geregelten Brexit vereinbart haben", sagte Maas. Nur wenn es dafür eine Chance gebe, dann sei auch eine "Ehrenrunde" vertretbar. "Wir wüssten schon gerne, wo das hinführt", sagte Maas./mfi/DP/nas

