Die Verhandlungen im Handelskonflikt sollen nächste Woche in China stattfinden. Details zum weiteren Zeitplan wurden noch nicht genannt.

Im Handelskonflikt zwischen den USA und China steht in der kommenden Woche eine weitere Gesprächsrunde an. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und US-Finanzminister Steven Mnuchin wollen nächste Woche nach China reisen, um die Verhandlungen fortzusetzen, wie am Mittwoch aus Kreisen der US-Regierung verlautete. Details zum weiteren Zeitplan wurden nicht genannt.

