Zürich (ots) - Die EU verabschiedet in Kürze mehrere Richtlinien

zu nachhaltigem Investieren. «Die Schweiz kommt wegen der

EU-Regulierung in Zugzwang», sagt Sabine Döbeli, Geschäftsführerin

des Vereins Swiss Sustainable Finance in der neusten Ausgabe der

«Handelszeitung». «Das EU-Vorgehen sorgt für viel Aufruhr unter

unseren Mitgliedern». Zum Verein gehörten unter anderem UBS, CS, ZKB,

Axa, Suva, Helvetia, Privatbanken, Vermögensverwalter und

Stimmrechtsberater.



Es geht um drei neue EU-Richtlinien und eine EU-Verordnung, die

künftig die nachhaltige Finanzierung regeln. Sie sind das Resultat

des EU-Aktionsplans zur «Finanzierung nachhaltigen Wachstums». Drei

der vier Erlasse sind Anfang März vom EU-Ministerrat, dem Parlament

und der Kommission verabschiedet worden. Der Beschluss zur

EU-Richtlinie über die Klassifizierung nachhaltiger Investments wird

in den nächsten zwei Wochen erwartet. Das Paket dürfte ab 2020 in

Kraft treten.



Deshalb fordern die Beratungsgesellschaft PwC und der WWF in einer

gemeinsamen Mitteilung die Schweizer Regierung zum Handeln auf: «Der

Bundesrat soll die Bundesverwaltung beauftragen, einen

Sustainable-Finance-Aktionsplan für die Schweiz auszuarbeiten.»

Dieser soll ein Gesetz und Anreize umfassen, damit die Schweiz in der

Sustainable Finance «wieder eine Führungsrolle einnehmen kann».



Auf Anfrage hält sich die Chefin des zuständigen

Staatssekretariats für internationale Finanzfragen (SIF), Daniela

Stoffel, bedeckt. Sie wolle sich in ein paar Monaten zum weiteren

Vorgehen äussern.



