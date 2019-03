Zürich (ots) - Jules Kyburz, langjähriger Chef der

Migros-Genossenschaft Bern, sowie ehemaliger Konzernchef der Migros

und Präsident der Gottlieb und Adele Duttweiler-Stiftung, greift in

die Präsidiumwahl ein. Kommenden Samstag wählen die Delegierten die

Nachfolge von Migros-Präsident Andrea Broggini. Zur Auswahl stehen

Jeannine Pilloud, ehemalige SBB-Managerin, und Ursula Nold, Dozentin

und Präsidentin der Migros-Delegiertenversammlung. Im

«Migros-Magazin» nimmt Kyburz in einem Leserbrief an die «lieben

Delegierten» Stellung für Nold, wie die «Handelszeitung» schreibt.

«Der Dutti würde Nold wählen», erklärt der ehemalige Migros-Kadermann

dem Wahlgremium. Er kenne die Migros und er kenne Ursula Nold,

weshalb für ihn der Fall - pro Nold - klar sei.



