Palladium scheint in diesen Handelstagen außer Rand und Band zu sein und auch bei seinem Schwestermetall Platin tut sich wieder etwas. So sind im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 10.03. insgesamt deutliche Fortschritte zu erkennen. In der damaligen Kommentierung hieß es u.a. "[…] Eine Vollendung der Bodenbildung und eine Fortsetzung der Bewegung bis in den Bereich 900 bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...