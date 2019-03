Der Produktivitätsexperte Chris Bailey hat in seinem neuen Buch ein paar Tipps parat - und erklärt, warum Multitasking Blödsinn ist.

Ich schreibe diese Worte vor dem Hintergrund des Geräuschs klappernder Bestecke und gedämpfter Unterhaltungen in einem kleinen Restaurant. Es macht Spaß, zu sehen, wie Persönlichkeiten aufeinandertreffen wie Moleküle in einem Beschleuniger; zu beobachten, wie sich das Verhalten eines Typs verändert, der sich bis eben mit einem anderen Mann unterhalten hat und nun mit der Kellnerin spricht.

Mithilfe der Fokussierung auf andere Menschen habe ich viele Beobachtungen darüber anstellen können, auf welche Dinge Leute sich konzentrieren. Wir fokussieren ständig auf irgendetwas, selbst wenn wir in uns gekehrt unseren Gedanken nachgehen.

Nehmen Sie mich: Heute Morgen ist es mir gelungen, mich intensiver auf meine Arbeit zu konzentrieren. Mein Telefon habe ich zu Hause gelassen, damit ich ungestört schreiben kann und meine Gedanken auf dem Spaziergang zum Restaurant zur Ruhe kommen können. Wie ich später erklären werde, besteht eine der wirksamsten Methoden zur Entwicklung neuer und innovativer Ideen darin, sich geistig auszuklinken.

Ich habe schon vor einigen Jahren damit begonnen, zu erforschen, wie wir nicht nur besser fokussieren, sondern auch klarer denken können. Mir fiel meine eigene Ablenkbarkeit auf, die mit der wachsenden Zahl meiner technischen Geräte stetig zunahm. Nie war ich so beschäftigt und habe doch so wenig erledigt. Ich war vor Langeweile und mangelnder Stimulierung unruhig geworden und versuchte, so viel in jeden Augenblick hineinzupacken wie nur möglich. Ich wusste, dass mein Gehirn nie gut funktionierte, wenn ich versuchte, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun, aber ich fühlte mich dennoch zum Multitasking gezwungen. Mit geöffnetem E-Mail-Programm und dem Smartphone neben mir zu arbeiten war einfach attraktiver, als zu versuchen, sich auf ein oder zwei simple Dinge zu konzentrieren.

Was ich entdeckte, veränderte nicht nur meine Arbeitsweise, sondern meine Lebensführung. Ich begann, Fokussierung nicht mehr nur als ein Element zu betrachten, das einen Beitrag zu meiner Produktivität leistet, sondern auch als einen Faktor für mein Wohlbefinden.

Überraschenderweise lernte ich dabei, dass eine der besten Methoden zur Förderung meiner Kreativität und Produktivität darin bestand, zu lernen, wie man loslässt. Indem ich meine Gedanken wandern ließ und meine Aufmerksamkeit auf nichts Spezifisches richtete - wie ich es auf meinem Weg in das Restaurant getan habe -, gelang es mir besser, verschiedene verstreute Ideen miteinander zu verknüpfen und zu neuen Konzepten zu entwickeln. Außerdem stellte ich fest, dass wir heutzutage mit vielfältigeren Ablenkungen konfrontiert sind als in der gesamten Menschheitsgeschichte. Studien zeigen, dass wir durchschnittlich nur 40 Sekunden am Computer arbeiten können, bevor wir unterbrochen werden. Wohingegen ich Multitasking einst als stimulierende Arbeitsform betrachtete, sehe ich es heute als eine Falle der ständigen Unterbrechungen.

Wenn wir versuchen, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erledigen, stellen wir uns selbst ein Bein, da wir uns selber davon abhalten, irgendeine bedeutungsvolle Aufgabe zu Ende zu bringen. Und ich stellte fest, dass wir mit der intensiven Konzentration auf eine einzige wichtige Sache - die Hyperfokussierung - unsere Produktivität maximieren können.

Chronische Überbeschäftigung

Sie erreichen diesen Zustand, indem Sie Ihre Aufmerksamkeit bewusst steuern. Das geschieht, indem Sie einen wichtigen Gegenstand Ihrer Aufmerksamkeit auswählen, alle Ablenkungen eliminieren und sich auf diese eine Aufgabe konzentrieren.

Dieser Zustand mag sich in der Ad-hoc-Umgebung, in der wir arbeiten und in der die chronische Überbeschäftigung die Norm ist, wie ein schwer greifbarer Luxus anfühlen. Das trifft allerdings nicht zu. Hyperfokussierung bedeutet, dass Sie weniger beschäftigt sind, weil Sie weniger Dinge in Ihren Aufmerksamkeitsraum lassen. Wenn Sie sich vorab entscheiden, welchen Dingen Sie sich widmen wollen, können Sie sich auf das konzentrieren, was gerade die höchste Priorität hat.

Das ist nie wichtiger gewesen als in unserer von Wissensarbeit geprägten Welt, in der nicht alle Aufgaben gleich sind. Oft erreichen Sie in einer Stunde hochkonzentrierter Arbeit mehr als an einem ganzen Tag, an dem Sie Ihren Aufmerksamkeitsraum bis zum Anschlag mit vielfältigen und oftmals ziellosen Sorgen füllen. Je weniger Dingen Sie Ihre Aufmerksamkeit schenken, desto produktiver werden Sie.

Das wichtigste Merkmal der Hyperfokussierung ist, dass Ihr Aufmerksamkeitsraum in diesem Zustand von einer einzigen produktiven oder bedeutsamen Aufgabe ausgefüllt wird. Das ist nicht verhandelbar, weil die wichtigsten Aufgaben, Projekte und Verpflichtungen von jedem Stückchen zusätzlicher Aufmerksamkeit profitieren.

Die vier Phasen der Konzentration

Laut wissenschaftlichen Untersuchungen durchlaufen wir vier Phasen, wenn wir uns konzentrieren. Zuerst sind wir fokussiert und produktiv. Dann, unter der Annahme, dass wir nicht unterbrochen werden, beginnen unsere Gedanken zu wandern.

In der dritten Phase merken wir, dass unsere Gedanken wandern. Das kann eine Weile dauern (im Schnitt bemerken wir ungefähr fünfmal pro Stunde, dass unsere Gedanken abgeschweift sind).

In der vierten Phase fangen wir unsere Gedanken ein und richten unseren Fokus wieder auf den ursprünglichen Gegenstand ...

