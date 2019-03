Berlin (ots) - Obwohl es der Wirtschaft so gut wie selten geht, die Arbeitslosenzahlen im Keller und die Staatskassen durch Steuereinnahmen gefüllt sind, kommen mehr als vier Millionen Menschen in Deutschland trotz Vollzeitarbeit kaum über die Runden. Selbst der Mindestlohn ist manchen Unternehmen zu hoch, so dass sie auf billige Subunternehmen zurückgreifen. So müssen zum Beispiel Paketboten teilweise für einen Niedriglohn von 4,50 Euro pro Stunde schuften, ohne sozial abgesichert zu sein. Was muss getan werden, um solche Ausbeutung zu verhindern? Sollte der Mindestlohn auf 12 Euro steigen? Warum kriegt selbst ein reiches Land wie Deutschland die Armut nicht in den Griff?



Darüber diskutiert Michel Friedman mit Michael Theurer, Stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP im Bundestag, und Bernd Rützel, Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales der SPD im Bundestag.



Die komplette Sendung in der WELT-Mediathek nach Ausstrahlung unter: www.welt.de/studiofriedman



"Studio Friedman" - immer donnerstags um 17.15 Uhr auf WELT



