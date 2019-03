DAX tief im Minus, Bayers Probleme werden größer

Gestern sah es noch so aus, als sollte die DAX-Erholungsrallye Fahrt aufnehmen. Die 12.000-Punkte-Marke war wieder greifbar. Am heutigen Mittwoch trübten jedoch unter anderem schlechte Unternehmensnachrichten die Stimmung ein.

Das war heute los. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer rutschte in der Spitze um mehr als 1 Prozent ins Minus. Im Fokus standen vor allem Bayer und BMW. Hinzu kamen allerdings weitere negative Impulse. Die Vorgaben aus den USA fielen schwach aus. Außerdem geht das Brexit-Chaos in die nächste Runde. Die britische Premierministerin Theresa May hat einen Aufschub bis Ende Juni beantragt, allerdings ist nicht ganz klar, was bis dahin Entscheidendes passieren soll, um das Vereinigte Königreich geregelt aus der EU zu führen.

Das waren die Tops & Flops. Aufgrund des schwachen Gesamtmarktumfelds waren heute im DAX vor allem so genannte defensive Werte aus den Bereichen Energieversorgung, Gesundheit oder Konsumgüter gefragt. Mit einem zwischenzeitlichen Kursplus von knapp 2 Prozent konnte dabei zum Beispiel der Nivea-Hersteller Beiersdorf (WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000) eine besonders gute Performance an den Tag legen.

