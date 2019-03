London / Brüssel - Die britische Premierministerin Theresa May hat die Europäische Union um einen Aufschub des Brexits bis Ende Juni gebeten. EU-Ratschef Donald Tusk signalisierte daraufhin am Mittwoch Bereitschaft für eine "kurze Verschiebung". Voraussetzung sei aber, dass das britische Parlament den Austrittsvertrag doch noch annehme. Die Verschiebung muss einstimmig von den übrigen 27 EU-Ländern gebilligt werden. Sie beraten am Donnerstag beim Gipfel in Brüssel. Frankreich droht mit einem Veto, falls in den nächsten Tagen keine Klarheit herrschen sollte.

Ursprünglich wollte sich Grossbritannien am 29. März von der Staatengemeinschaft trennen. Doch der Termin ist nicht mehr zu halten - es sei denn, das Land scheidet ohne Abkommen aus der EU aus. Genau 1000 Tage war es am Mittwoch her, dass die Briten in einem Referendum für den EU-Austritt gestimmt hatten.

Der französische Aussenminister Jean-Yves Le Drian forderte von May "ausreichende Garantien" für die Glaubwürdigkeit ihrer Strategie. Andernfalls werde sein Land einen ungeregelten Austritt Grossbritanniens vorziehen, drohte Le Drian in Paris. Bei einem solchen No-Deal-Brexit wird mit erheblichen Schäden für die Wirtschaft und andere Lebensbereiche gerechnet.

Die deutsche Bundesregierung betonte, "dass ein Austritt Grossbritanniens ohne Abkommen in niemands Interesse wäre". Es sei gut, "dass es jetzt einen klaren Antrag Grossbritanniens gibt", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. "Das ist die Grundlage, auf der die EU 27 Donnerstag und Freitag reagieren können." Der Antrag werde beim Europäischen Rat "intensiv diskutiert werden", auch mit Blick auf die Europawahl.

May lehnt Teilnahme an der Europawahl Ende Mai ab

Eine Teilnahme an der Europawahl Ende Mai lehnt May ab. Das wäre ihr zufolge die Voraussetzung für einen längeren Aufschub. ...

