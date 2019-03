Hamburg (ots) -



Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer kündigt in der Wochenzeitung DIE ZEIT ein größeres Engagement in der Klimapolitik an: "Es ist richtig, dass die CDU beim Klimaschutz offensiver werden muss", sagt sie. "Die alte Schlachtordnung - die einen für Klimaschutz und die anderen dagegen - machen wir nicht länger mit. Das wird nicht allen in der Partei gefallen." Und weiter: "Man kann das Klima nicht schützen, ohne dass es die Menschen merken." Allerdings, fügt sie hinzu, müssten Einschränkungen "Maß und Mitte haben", damit klimapolitische Maßnahmen akzeptiert würden.



Kramp-Karrenbauer wehrt sich in der ZEIT zudem gegen den Vorwurf, sie wolle die Partei nach rechts rücken. "Ich will die Koordinaten der CDU nicht verschieben." Und weiter: "Ich möchte die einzelnen Flügel jeweils stärker sichtbar werden lassen." Die Rollenverteilung mit Angela Merkel als Kanzlerin und ihr als Parteivorsitzenden gebe "der Partei mehr Freiheit, an ihren Positionen zu arbeiten. Die CDU profitiert davon, dass unser originäres Angebot wieder klarer erkennbar wird." Die CDU-Chefin hatte zuletzt mit verschiedenen Bemerkungen zu Transgender-Toiletten oder zur Ökologie für Irritationen gesorgt.



