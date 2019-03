Baden-Baden (ots) -



"Of Fathers and Sons - Die Kinder des Kalifats" sowie "Elternschule" gehen in der Kategorie "Bester Dokumentarfilm" ins Rennen um die "Lola"



Der SWR ist mit zwei dokumentarischen Koproduktionen für den Deutschen Filmpreis nominiert. "Of Fathers and Sons - Die Kinder des Kalifats" von Talal Derki erzählt aus dem Inneren einer radikalislamischen Familie, wie Kinder vom eigenen Vater zu Hass, Krieg und Gewalt erzogen werden. Für diesen Film gibt es noch eine weitere Nominierung: Anne Fabini hat in der Kategorie "Bester Schnitt" Chancen auf eine Auszeichnung. Die Kino-Koproduktion "Elternschule" (SWR) von Jörg Adolph und Ralf Bücheler begleitet Kinder und ihre völlig erschöpften Eltern durch ihre Zeit in der Kinder- und Jugendklinik Gelsenkirchen, Abteilung "Pädiatrische Psychosomatik". Hier lernen die Eltern ihre Kinder neu kennen - und finden oft erst hier heraus, wie das geht: gute Erziehung. Der Deutsche Filmpreis wird am 3. Mai 2019 in Berlin vergeben.



"Of Fathers and Sons - Die Kinder des Kalifats"



Für den 99-minütigen Film kehrte Filmemacher Talal Derki in seine Heimat Syrien zurück. Dort gewann er das Vertrauen einer radikal-islamistischen Familie und begleitete ihren Alltag über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren. Dabei konzentrierte sich seine Kamera hauptsächlich auf die Kinder. Der Film liefert einen einzigartigen Einblick in eine Kindheit, die von der systematischen Heranführung an radikal-islamistisches Gedankengut geprägt ist. "Of Fathers and Sons - Die Kinder des Kalifats" war in diesem Jahr bereits für den Oscar nominiert, wurde auf über 100 Filmfestivals weltweit präsentiert und mit mehr als 30 Auszeichnungen geehrt, darunter beim Sundance Festival 2018 und im Rahmen des SWR Doku Festivals von einer unabhängigen Jury mit dem Deutschen Dokumentarfilmpreis. Der Film ist eine deutsch-syrisch-libanesisch-katarische Produktion von Basis Berlin Filmproduktion, in Koproduktion mit Ventana Film, Cinema Group Production, SWR und rbb, in Zusammenarbeit mit Arte und Impact Partners. Gefördert wurde er vom Sundance Institute Documentary Film Program, IDFA Bertha Fund, The Arab Fund for Arts and Culture, Screen Institute Beirut, Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB), Deutscher Filmförderfonds (DFFF), Doha Film Institute, The Netherlands Consulate General (Special Advisor for Syria). Redaktion beim SWR hat Gudrun Hanke-El Ghomri; Redaktion rbb: Rolf Bergmann.



"Elternschule"



"Elternschule" betrachtet ein zentrales Konfliktfeld: Erziehung. Der Film begleitet Kinder und Eltern durch ihre Zeit auf der Station "KJ3" - vom Aufnahmegespräch bis zur Nachsorge, ein halbes Jahr nach der Entlassung. Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgen so das Auf und Ab einer ganzheitlichen Behandlung. Dabei wird nicht nur den Kindern einiges abverlangt - vor allem sind die Eltern gefordert. Sie nehmen Abschied von festgefahrenen Verhaltensmustern, lernen ihre Kinder neu kennen - und finden oft erst hier heraus, wie das geht: gute Erziehung. Das Publikum erlebt Fortschritte, Rückschläge - und Heilung. Elternschule ist ein Film von Jörg Adolph und Ralf Bücheler, if. Productions: Ingo Fliess, Verleih Zorro Film. Redaktion beim SWR hat Eva Witte. Gefördert wurde der Film vom Filmfernsehfonds Bayern (FFF), von BKM - Kulturelle Filmförderung der Bundesregierung und vom Deutscher Filmförderfonds (DFFF). Der Film wird als "Dokumentarfilm im Ersten" voraussichtlich am 3. Juli im Ersten ausgestrahlt.



